2019-02-10T03:05:26+03:00
Спорт

Красноярский ХК «Енисей» разгромил «Зоркий» в чемпионате России по бенди

Счет игры - 16:4
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Фото: ХК «Енисей»Фото: ХК «Енисей»
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Это поражение можно назвать только сокрушительным. Красноярский ХК «Енисей» разгромил «Зоркий» из Красногорска в чемпионате России по бенди. Игра проходила накануне в Красноярске, и поболеть за «Енисей» пришли порядка 2 000 человек.

С самых первых секунд матча красноярцы показали, что настроены решительно. В первом периоде по несколько голов в ворота красногоцев оформили Дмитрий Макаров, Алмаз Миргазов, Сергей Ломанов и Вячеслав Вдовенко. «Зоркому» ответить удалось только единожды - отличился Сергей Перминов. В итоге, на перерыв хоккеисты уходили при счете - 9:1 в пользу хозяев льда. Вторая половина игры проходила на чуть меньших скоростях, но не менее захватывающе. Красноярцы продолжили дожимать соперника: голы оформили Алмаз Миргазов, Дмитрий Макаров, Сергей Ломанов, Семен Чупин, Вячеслав Вдовенко и Виктор Чернышев. Красногорск смог отквитать лишь три мяча - забили Сергей Перминов, Кирилл Комягинский и Дмитрий Осокин. Общий счет игры - 16:4 в пользу «Енисея».

Примечательно, что предыдущая встреча «Енисея» и «Зоркого», которая проходила в Красногорске принесла победу хозяевам. «Зоркий» тогда выиграл - 5:4. Возможно, эта победа несколько расслабила хоккеистов одной из сильнейших команд, и они решили, что «Енисей» - легкий соперник. Красноярцы показали, что это не так.

Следующую игру «Енисей» проведет в Красноярске 12 февраля против «Водника» (Архангельск).

ИСТОЧНИК KP.RU

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