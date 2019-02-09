СЕГОДНЯ 16:56 2019-02-09T17:34:43+03:00

После смерти путешественницы бабы Лены ее фото и одежду нашли на помойке у дома. Фото: Афонтово.

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Фотографии и одежду знаменитой путешественницы Елены Ерховой (все называли ее просто бабой Леной) нашли на мусорке рядом с ее домом на улице Ленина,112 в Красноярске. Напомним, бабушки не стало 17 января. Ей был 91 год.

И спустя меньше месяца один из жителей района обнаружил вещи пенсионерки на помойке. Мужчина рассказал об этом нашим коллегам из телекомпании «Афонтово».

- Увидел такие вот развалы. Среди мусора - фотографии с бабой Леной, - поделился он. - Чьи это снимки? И почему они здесь, на улице, и в таком виде?!

«Как такое возможно?» - недоумевают в соцсетях. Фото: Афонтово.

- Очень горько, - комментируют в соцсетях. – Не хочется ни о ком думать плохо, но… Люди, так нельзя, правда. Человек ушел вот только.

Баба Лена всегда с гордостью показывала свои фото, сделанные в путешествиях. Магниты из разных стран, подарки от людей, которых встретила в поездках. Еще бы: после 83 лет она в одиночку облетела полмира на заначку от пенсии. А, когда стала известной, путевки начали ей дарить. И еще она бережно относилась к вещам. Привыкла к такому с самого детства – чуть ли не в три года попала на улицу, ела крапиву, мороженую картошку…

- Ты не знаешь, что я пережила, - повторяла она. – А сейчас вот – как в раю. Деньги? А что их жалеть? Я еще на небе буду рассказывать, в каких странах побывала!

А теперь порванные фото из этих стран вместе с переломанными рамками и стариковскими пожитками очутились на помойке. Прости нас, баба Лена.

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ИСТОЧНИК KP.RU