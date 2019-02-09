Ночью в -40 сбившегося с пути из-за тумана водителя вынесло с дороги в сугроб

СЕГОДНЯ 14:49 2019-02-09T14:49:42+03:00

Если бы не полицейские, все могло бы закончиться трагически

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Неподалеку от Канска Красноярского края водителя, машина которого застряла ночью в снегу, выручили полицейские. Об этом случае сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Все произошло буквально на днях. 40-летний мужчина возвращался домой из отдаленного села. На улице было холоднее минус 40, в воздухе стоял морозный туман. В какой-то момент водитель сбился с пути, и его авто на спуске вынесло с дороги прямо в сугроб. Рядом – никого, до ближайшего населенного пункта – 35 километров.

Благо, у водителя был с собой телефон. Позвонил в дежурную часть, попросил помощи. На место тут же выдвинулся ближайший патруль – старший лейтенант Денис Микуляк и лейтенант Даниил Миронов.

Одна проблема: где точно находится, мужчина сказать не мог. Просто не знал. Полицейским пришлось вычислять, где может быть пострадавший, обследовать возможные пути движения. И через какое-то время все получилось – замерзающий водитель был найден.

- Полицейские вытащили его машину на дорогу с помощью буксировочного троса, помогли поменять пробитое колесо и на всякий случай сопроводили до города, - рассказала Ирина Волк.

ИСТОЧНИК KP.RU