2019-02-09T13:18:15+03:00
Происшествия

ФСБ задержан красноярский адвокат за попытку передать судье 2-миллионную взятку

… для смягчения приговора своему подзащитному-наркодилеру
Ася ЖУКОВА
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ФСБ задержан красноярский адвокат за попытку передать судье 2-миллионную взятку.ФСБ задержан красноярский адвокат за попытку передать судье 2-миллионную взятку.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске сотрудники ФСБ задержали адвоката, подозреваемого в посредничестве при передаче взятки судье. Об этом случае сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю.

- Предварительно установлено: между адвокатом Первой Красноярской краевой коллегии Ольгой Ганюшкиной и должностным лицом одного из районных судов города было и достигнуто соглашение. О передаче последнему взятки в размере два миллиона рублей. За назначение более мягкого наказания подзащитному Ганюшкиной, являющемуся подсудимым за совершение преступления, связанного с незаконным сбытом наркотических средств в крупном размере, - рассказывают следователи.

Накануне, 8 февраля, адвоката взяли, когда она получала деньги от родственника наркодилера. Возбуждено уголовное дело по статье «Посредничество во взяточничестве». На первом же допросе адвокат во всем призналась. Ей грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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