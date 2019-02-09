2019-02-09T10:43:26+03:00
Общество

Красноярцев возмутила новость о закрытии Ярыгинского проезда

Позже выяснилось: информация не подтвердилась
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
Красноярцев возмутила новость о закрытии Ярыгинского проезда.Красноярцев возмутила новость о закрытии Ярыгинского проезда.Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В Красноярске закрывают Ярыгинский проезд. Появившись накануне, 8 февраля, в местных СМИ и соцсетях, эта новость вызвала шквал возмущения среди горожан. Напомним, утверждалось, что проезд закроют временно, со 2 по 12 марта. И тем самым жителей Пашенного и микрорайона «Белые росы» лишат удобной дороги из центра домой и обратно.

Однако вскоре выяснилось: информация не подтвердилась. Об этом сообщил в своем фейсбуке депутат Заксобрания Илья Зайцев. По его данным, перекрытия не будет.

- Я связался с руководством города, - пишет Илья Зайцев. – И мне передали: этот проезд до Коммунального моста запрещать не планируют, он будет разрешен.

Но все-таки для обеспечения безопасности во время соревнований на острове Отдыха введут ограничения на остановку и парковку транспорта. Машины нельзя будет оставлять около спортивных объектов. Чтобы предупредить водителей, обещают выставить знаки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
ФСБ задержан красноярский адвокат за попытку передать судье 2-миллионную взятку
Красноярцам показали, как будет выглядеть правобережная набережная после благоустройства
В Красноярске пройдет выставка «Образование. Профессия и карьера»
Красноярский музыкальный театр покажет мюзикл «Винил» в Москве на «Золотой маске»
«Вода хлынула на дорогу»: из-за коммунальной аварии закрыт выезд из города по 2-й Брянской
Загоревшийся на ходу в центре Красноярска грузовик попал на видео
Не дали замерзнуть. 35 пассажиров сломавшегося на трассе в лютый мороз автобуса спасли дорожники
На Столбах под Красноярском установили теплый биотуалет
Сразу трое начальников силовых ведомств отправлены в отставку в Красноярске
Торговый центр «Оптима» на Взлетке очистили от кричащей рекламы
Учителем года в Красноярске стал преподаватель технологии Никита Данилюк
На выходные в Красноярске объявили режим черного неба
Красноярские озеленители готовят деревья и цветы для городских клумб
В Красноярске на 8 марта запретят продавать цветы с машин на обочинах дорог
Красноярцы смогут задать вопросы главам районов Красноярска в прямом эфире
13 февраля Дидюля выступит с новой программой «Музыка мира» в Красноярске