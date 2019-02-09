Красноярцев возмутила новость о закрытии Ярыгинского проезда

СЕГОДНЯ 10:43 2019-02-09T10:43:26+03:00

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В Красноярске закрывают Ярыгинский проезд. Появившись накануне, 8 февраля, в местных СМИ и соцсетях, эта новость вызвала шквал возмущения среди горожан. Напомним, утверждалось, что проезд закроют временно, со 2 по 12 марта. И тем самым жителей Пашенного и микрорайона «Белые росы» лишат удобной дороги из центра домой и обратно.

Однако вскоре выяснилось: информация не подтвердилась. Об этом сообщил в своем фейсбуке депутат Заксобрания Илья Зайцев. По его данным, перекрытия не будет.

- Я связался с руководством города, - пишет Илья Зайцев. – И мне передали: этот проезд до Коммунального моста запрещать не планируют, он будет разрешен.

Но все-таки для обеспечения безопасности во время соревнований на острове Отдыха введут ограничения на остановку и парковку транспорта. Машины нельзя будет оставлять около спортивных объектов. Чтобы предупредить водителей, обещают выставить знаки.

ИСТОЧНИК KP.RU