В Красноярске пройдет выставка «Образование. Профессия и карьера»

СЕГОДНЯ 09:59 2019-02-09T09:59:43+03:00

Здесь будут представлены почти 80 учебных заведений России и мира

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Хорошая новость для выпускников и их родителей: в Красноярске состоится выставка «Образование. Профессия и карьера». Это единственная в крае площадка, где одновременно будут представлены почти 80 учебных заведений России и мира. И среди них можно будет выбрать свое.

Медицинские и педагогические, творческие, технические, юридические или военно-спасательные… Здесь можно будет познакомиться с любыми специальностями и направлениями. Причем каждую из них презентуют в интересной интерактивной форме.

В выставке примут участие ведущие вузы Санкт-Петербурга, Новосибирска, Томска, Иркутска, Красноярска и всего Красноярского края. И, разумеется, зарубежные направления: Чехия, Израиль, США, Канада, Великобритания, Германия, Китай. При необходимости прямо на выставке вы сможете записаться в языковую школу.

Есть и раздел дополнительного образования, а в нем - флористика, рисование, визаж, парикмахерское искусство, школа бортпроводников и многое другое.

Кроме того, желающих обещают проконсультировать по поводу подготовки к ЕГЭ и ОГЭ, помочь в выборе профессии, провести тестирования и тренинги личностного роста. А еще на выставке будет работать киношкола, инженерная «песочница» с научными игрушками, лазертаг, пройдут научно-познавательные шоу. Ждем всех!

КОНКРЕТНО

Место проведения: МВДЦ «Сибирь» (Авиаторов, 19). Вход свободный.

Время работы:

7 – 8 февраля 10:00-17:00

9 февраля 10:00-15:00

Подробности в группе https://vk.com/clubkrasfair

ИСТОЧНИК KP.RU