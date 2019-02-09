Красноярский музыкальный театр покажет мюзикл «Винил» в Москве на «Золотой маске»

СЕГОДНЯ 09:44 2019-02-09T09:44:23+03:00

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Красноярский музыкальный театр представит мюзикл «Винил» на фестивале «Золотая маска» в Москве. Выступление пройдет 26 февраля в театре имени Моссовета, сообщили в пресс-службе театра.

Наш музыкальный поборется за главную театральную награду сразу в 6 номинациях: лучший спектакль в жанре оперетта/мюзикл, работа дирижёра (Валерий Шелепов), работа режиссёра (Николай Покотыло), работа композитора (Евгений Загот), работа художника (Юрий Наместников), лучшая женская роль (Мария Селиверстова).

- То, что театр выдвинули в стольких номинациях – это уже успех, показатель, что мы все делаем правильно, – говорит главный режиссер Николай Покотыло. – Сейчас идет большая подготовительная работа: артисты репетируют, цеха занимаются организационной частью. Нужно отправить в Москву больше сотни исполнителей и около тонны оборудования – это кропотливая и тяжелая работа, в которой задействован весь коллектив. Тем временем и в театре имени Моссовета готовятся к нашему приезду: подготавливают сцену, оркестровую яму, устанавливают световой экран и акустическое оборудование.

Напомним, премьера спектакля прошла 26 июня 2018. Он сразу же полюбился зрителям. А в ноябре постановку высоко оценили эксперты «Золотой Маски».

ИСТОЧНИК KP.RU