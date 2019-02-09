«Вода хлынула на дорогу»: из-за коммунальной аварии закрыт выезд из города по 2-й Брянской

СЕГОДНЯ 09:24 2019-02-09T09:24:22+03:00

«Вода хлынула на дорогу»: из-за коммунальной аварии закрыт выезд из города на 2-й Брянской в Красноярске. Фото: Ася ЖУКОВА

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Из-за коммунальной аварии закрыли выезд из Красноярска по улице 2-я Брянская. Об этом сообщили корреспонденту «Комсомольской правды» - Красноярск в пресс-службе УГИБДД.

- Сегодня днем, 9 февраля, на участке 2-й Брянской на проезжую часть хлынула вода, - пояснили сотрудники ведомства. – В результате образовалась наледь. Чтобы обеспечить безопасность движения, на месте дежурят два экипажа ДПС. Сейчас выезд из города по 2-й Брянской временно закрыт. Автомобили отправляют в объезд по улице Калинина. Что касается въезда в Красноярск, он ограничен. Но проехать здесь можно, регулировкой движения в ручном режиме занимаются сотрудники ДПС. Они продолжат дежурство до тех пор, пока последствия коммунальной аварии не будут устранены.

Автомобилисты, имейте в виду: пока этот участок лучше объезжать. Выберите другой маршрут!

ИСТОЧНИК KP.RU