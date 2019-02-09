СЕГОДНЯ 08:57 2019-02-09T08:57:44+03:00

Загоревшийся на ходу в центре Красноярска грузовик попал на видео. Фото, видео: ЧП Красноярск.

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В самом центре Красноярска полыхнул грузовик. Видео загоревшегося на ходу КАМАЗа появилось сегодня, 9 февраля, в паблике «ЧП – Красноярск».

Все произошло ранним утром на улице Республике. На кадрах видно: КАМАЗ едет по улице Республики в сторону Маерчака. Внезапно мусор, находящийся в его кузове, полыхнул. Водителю пришлось остановиться перед перекрестком с улицей Декабристов.

Он быстро отцепил горящий кузов и отъехал от него подальше. Вскоре огонь был потушен. По предварительным данным, пострадавших в ЧП нет. Отчего произошел пожар, выясняется.

Между тем в соцсетях раскритиковали автомобилистов, которые не остановились, чтобы помочь водителю:

Грузовик полыхнул на ходу в Красноярске..

- Где шоферская взаимовыручка, ребята? Однажды на пути в Абакан, не доезжая до кафе «Карчалык», горела Toyota. Мужики, в том числе и я, все огнетушители израсходовали, но потушили. Водитель запаниковал и не знал, как одному справиться.

Впрочем, нашлись и другие мнения:

- А чем помочь? Водителя, вероятно, предупредили что мусор горит. Он нашёл место, где снять контейнер с машины. Снегом тут вряд ли нормально закидаешь. С огнетушителем не полезешь. Тут только пожарные в помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU