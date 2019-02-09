СЕГОДНЯ 08:31 2019-02-09T08:31:34+03:00

Не дали замерзнуть! 35 пассажиров сломавшегося на трассе в лютый мороз автобуса спасли дорожники. Фото: Мария ЛЕНЦ

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Этот случай произошел на трассе в Красноярском крае в ночь с 7 на 8 февраля. Автобус с 35 пассажирами «на борту», направлявшийся в сторону Минусинска, заглох прямо посреди дороги Ачинск - Ужур – Троицкое, сообщили в УДИБ.

Людям грозила реальная опасность. На улице было минус 40 градусов, салон автобуса быстро остывал. Водитель несколько раз пытался запустить двигатель – не получилось. Тогда набрал номер экстренной службы – 112.

В половину первого ночи сигнал о помощи передали дорожникам из Ачинского ДРСУ. И уже спустя полчаса патрульная ГАЗель была на месте ЧП. Общими усилиями двигатель удалось запустить. И вскоре автобус продолжил движение по маршруту. Спасибо дорожникам.

В УДИБ напоминают: если собрались в длительную поездку в такой мороз нужно проверить, в каком состоянии машина, изучить маршрут, рассказать о нем близким, запастись теплыми вещами и едой, взять с собой заряженный телефон.

Если что-то случится, звоните 112 или в диспетчерский центр КРУДОР - (391) 211-76-97. Доброй дороги!

ИСТОЧНИК KP.RU