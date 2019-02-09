На Столбах под Красноярском установили теплый биотуалет

СЕГОДНЯ 07:56 2019-02-09T07:56:36+03:00

Он находится на въезде в заповедник

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На Столбах под Красноярском поставили теплый биотуалет. Обшитая деревом кабинка находится у входа в центральную часть заповедника, сообщили в паблике мэрии «Город Красноярск».

Пока туалет не действует – сейчас в нем подключают электричество. Но сотрудники УДИБ, производящие работы, обещают: все будет готово уже на следующей неделе.

- Дело нужное, - комментируют в соцсетях. – Туалета именно в этом месте действительно не хватало. Очень хорошо, что его решили сделать теплым. Значит, посещать Столбы можно будет еще с большим комфортом.

К слову, теплый биотуалет отличается от обычных «синих коробок», поясняют представители мэрии. Он будет гораздо более удобным.

Напомним, ранее туалеты с умывальниками установили в западной части острова Татышев. А недавно там же построили визит-центр с комнатой матери и ребенка и кафе. Туалеты, кстати, там тоже будут.

ИСТОЧНИК KP.RU