На Столбах под Красноярском установили теплый биотуалет
На Столбах под Красноярском поставили теплый биотуалет. Обшитая деревом кабинка находится у входа в центральную часть заповедника, сообщили в паблике мэрии «Город Красноярск».
Пока туалет не действует – сейчас в нем подключают электричество. Но сотрудники УДИБ, производящие работы, обещают: все будет готово уже на следующей неделе.
- Дело нужное, - комментируют в соцсетях. – Туалета именно в этом месте действительно не хватало. Очень хорошо, что его решили сделать теплым. Значит, посещать Столбы можно будет еще с большим комфортом.
К слову, теплый биотуалет отличается от обычных «синих коробок», поясняют представители мэрии. Он будет гораздо более удобным.
Напомним, ранее туалеты с умывальниками установили в западной части острова Татышев. А недавно там же построили визит-центр с комнатой матери и ребенка и кафе. Туалеты, кстати, там тоже будут.
ИСТОЧНИК KP.RU