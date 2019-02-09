2019-02-09T07:11:55+03:00
Общество

Торговый центр «Оптима» на Взлетке очистили от кричащей рекламы

Показываем фото «до» и «после»
Ася ЖУКОВА
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Торговый центр «Оптима» на Взлетке очистили от кричащей рекламы. Фото: Служба городовых.Торговый центр «Оптима» на Взлетке очистили от кричащей рекламы. Фото: Служба городовых.
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Торговый центр «Оптима» на Взлетке в Красноярске избавили от пестрой рекламы. Об этом сообщили накануне, 8 февраля, в инстаграме Службы городовых.

Здесь же разместили и фото, показывающие комплекс на улице Молокова, 56/1 к до и после работ. На снимках заметно: раньше кричащие баннеры закрывали большую часть фасады здания. Из-за разномастных вывесок его фактически было не видно. Всевозможные цвета, шрифты, изображения…

Зато теперь здание выглядит гораздо более аккуратно и строго. Реклама на нем есть, но она, что называется, по глазам не бьет.

- Спасибо, - отозвались в соцсетях. – Город без яркой рекламы – это круто. Надеемся, зданию удастся сохранить именно такой вид и дальше. Осталось только правильно организовать у комплекса парковку, и станет еще лучше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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