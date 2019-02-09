2019-02-09T06:32:16+03:00
Общество

Учителем года в Красноярске стал преподаватель технологии Никита Данилюк

Поздравляем!
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
Учителем года в Красноярске стал преподаватель технологии Никита Данилюк.Учителем года в Красноярске стал преподаватель технологии Никита Данилюк.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Учителем года-2019 в Красноярске оказался педагог по технологии Никита Данилюк из 151-й школы. Вчера, 8 февраля, прошла церемония награждения победителей конкурса.

Всего в нем приняли участие 116 человек. Проводили открытые уроки и мастер-класса, организовывали методические семинары и круглые столы.

И вот финал: лучшим учителем Красноярска стал 35-летний Никита Данилюк! Выступая перед публикой, педагог поделился секретом своего успеха: это современный подход к преподаванию. На его уроках школьники легко управляются со станками с ЧПУ, осваивают работу на 3D-принтере, лазерную резку.

Лучшего педагога поздравил глава города Сергей Еремин. Фото: Мария ЛЕНЦ

Лучшего педагога поздравил глава города Сергей Еремин.Фото: Мария ЛЕНЦ

Фото: Мария ЛЕНЦ

Победителей и финалистов конкурса поздравил Сергей Еремин. Глава Красноярска признался, что восхищен новаторством и креативностью педагогов. Теперь лучший учитель, а также лауреаты конкурса будут участвовать в краевом этапе.

Отметим, учителем года-2018 в Красноярске тоже был мужчина, преподаватель русского языка и литературы лицея №9 «Лидер» Сергей Цветков. А педагог-психолог детского сада № 91 Андрей Панькин стал воспитателем года-2019.

Мэр Красноярска с победителям конкурса учитель года. На фото слева - Сергей Цветков, справа - Никита Данилюк. Фото: Мария ЛЕНЦ

Мэр Красноярска с победителям конкурса учитель года. На фото слева - Сергей Цветков, справа - Никита Данилюк.Фото: Мария ЛЕНЦ

Фото: Мария ЛЕНЦ

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На выходные в Красноярске объявили режим черного неба
Красноярские озеленители готовят деревья и цветы для городских клумб
В Красноярске на 8 марта запретят продавать цветы с машин на обочинах дорог
Красноярцы смогут задать вопросы главам районов Красноярска в прямом эфире
13 февраля Дидюля выступит с новой программой «Музыка мира» в Красноярске
Немалый бизнес: красноярский предприниматель получил в Кремле награду от президента
В Красноярске назвали пять самых «морозоустойчивых» автобусных маршрутов
Красноярские абоненты Tele2 в канун нового года выбирали Huawei, Samsung и Apple
В Красноярске объявлен конкурс на лучший костюм болельщика Универсиады
Школьники в Красноярске устали сидеть дома в морозы и пошли учиться
В Красноярске открыли вытрезвитель: он будет работать до 15 марта
В Красноярский край нарастил производство продуктов питания
«Это просто Бухенвальд»: красноярцы спасают собаку, которую хозяева морят голодом
Из-за морозов красноярцы массово жалуются на аллергию и волдыри
В Красноярске закрыли сеть доставки еды из-за антисанитарии и кишечной палочки
ВТБ запускает новый промо-вклад c повышенной доходностью
«Умывается, как все котики»: в «Роевом ручье» сняли на видео дальневосточного леопарда
Потепление в Красноярске откладывается до среды
Александр Усс поздравил хоккеистов красноярского «Енисея» с победой в чемпионате мира
«Убираем учебники,достаем телефоны»: в Красноярске школьники делают домашнее задание в соцсетях
Красноярцы присоединились к мировому флешмобу с замораживанием штанов
В Красноярске частному сектору бесплатно раздадут бездымный брикет
Ледяной водопад появился на красноярских «Столбах»
В Красноярске выбрали подрядчиков на капремонт сезона 2019 года
Число пользователей ВТБ-Онлайн выросло в полтора раза