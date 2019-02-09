СЕГОДНЯ 06:32 2019-02-09T06:32:16+03:00

Учителем года в Красноярске стал преподаватель технологии Никита Данилюк. Фото: Мария ЛЕНЦ

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Учителем года-2019 в Красноярске оказался педагог по технологии Никита Данилюк из 151-й школы. Вчера, 8 февраля, прошла церемония награждения победителей конкурса.

Всего в нем приняли участие 116 человек. Проводили открытые уроки и мастер-класса, организовывали методические семинары и круглые столы.

И вот финал: лучшим учителем Красноярска стал 35-летний Никита Данилюк! Выступая перед публикой, педагог поделился секретом своего успеха: это современный подход к преподаванию. На его уроках школьники легко управляются со станками с ЧПУ, осваивают работу на 3D-принтере, лазерную резку.

Лучшего педагога поздравил глава города Сергей Еремин.Фото: Мария ЛЕНЦ

Фото: Мария ЛЕНЦ

Победителей и финалистов конкурса поздравил Сергей Еремин. Глава Красноярска признался, что восхищен новаторством и креативностью педагогов. Теперь лучший учитель, а также лауреаты конкурса будут участвовать в краевом этапе.

Отметим, учителем года-2018 в Красноярске тоже был мужчина, преподаватель русского языка и литературы лицея №9 «Лидер» Сергей Цветков. А педагог-психолог детского сада № 91 Андрей Панькин стал воспитателем года-2019.

Мэр Красноярска с победителям конкурса учитель года. На фото слева - Сергей Цветков, справа - Никита Данилюк.Фото: Мария ЛЕНЦ

Фото: Мария ЛЕНЦ

ИСТОЧНИК KP.RU