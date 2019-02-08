На выходные в Красноярске объявили режим черного неба

СЕГОДНЯ 15:51 2019-02-08T15:54:43+03:00

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Метеорологи ввели на все выходные в Красноярске режим НМУ. Об этом расскзали в Среднесибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Специалисты говорят, что в безветренную погоду в воздухе Красноярска активно скапливаются вредные вещества.

Особенно аккуратными в таких условиях стоит быть людям, у которых проблемы с сердцем и хронические заболевания органов дыхания.За здоровьем стоит последить более внимательно. Основным источником являются выхлопы от машин и выбросы крупных предприятий.

Как рассказали специалисты, режим черного неба вводится с 19:00 (15:00 мск) 8 февраля до 19:00 (15:00 мск) часов 11 февраля.

- Объявляются неблагоприятные метеорологические условия первой степени, - говорят в ведомстве.

Добавим, что аналогичная метеорологическая ситуация складывается и в Минусинске. Там режим НМУ объявлен до 11 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU