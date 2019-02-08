2019-02-08T15:28:04+03:00
Общество

Красноярские озеленители готовят деревья и цветы для городских клумб

На праздники обещают тюльпаны по 60 рублей за штуку
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Фото: пресс-служба администрации КрасноярскаФото: пресс-служба администрации Красноярска
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В Красноярске озеленители начали подготовку к весне. Как рассказали в администрации города, в специалисты МУП «Управление зеленого строительства» в самые морозы заняты подкормкой пальм и туй в теплицах. Деревья подлечили и «причесали».

- Каждый год, в зависимости от состояния здоровья, деревья подрастают на 10-15 сантиматров, - рассказала агроном МП «УЗС» Галина Сильванович. - Перезимовали пальмы и туи хорошо. Пальмы у нас вида «Трахикарпиус», многие зацвели, а некоторые даже дали плоды, которые в наших условиях, конечно, не вызревают, но все же это говорит о здоровье дерева».

Рядышком с пальмами - 150 тысяч тюльпанов. Они вот-вот распустятся. Красные, розовые, белы и махровые. Их готовят к приближающимся праздникам. К слову, цена на тюльпаны в этом году не изменится - 60 рублей за штуку. И еще: в данный момент специалисты заняты подготовкой цветов для городских клумб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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