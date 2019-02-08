2019-02-08T14:53:30+03:00
Общество

В Красноярске на 8 марта запретят продавать цветы с машин на обочинах дорог

Подходящие места для торговли сейчас определяют в администрации
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
В Красноярске на 8 марта запретят продавать цветы с машин на обочинах дорогВ Красноярске на 8 марта запретят продавать цветы с машин на обочинах дорогФото: Андрей МИНАЕВ
Изменить размер текста:

Администрация Красноярска решила запретить торговлю цветами с машин на обочинах дорог на 8 марта. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города. В данный момент, по словам чиновников, решается вопрос с определением площадок, где можно будет купить цветы к женскому празднику.

- В настоящее время районными администрациями определяются площадки для продажи цветов к 8 марта, - сообщил «Комсомольской правде» - Красноярск замруководителя департамента экономического развития и инвестиционной политики Павел Боргояков. - Продажа цветов возле обочин дорог будет запрещена. Все желающие осуществлять такой вид деятельности могут обратиться в заявительном порядке в районные администрации для согласования места торговли.

Добавим, что ежегодно в город торговцы привозят массу тюльпанов, которыми торгуют на стихийных мини-рынках. Такая торговля мешает движению автомоблей, образует заторы на дорогах, а также создает неудобства пешеходам.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На выходные в Красноярске объявили режим черного неба
Красноярские озеленители готовят деревья и цветы для городских клумб
Красноярцы смогут задать вопросы главам районов Красноярска в прямом эфире
13 февраля Дидюля выступит с новой программой «Музыка мира» в Красноярске
Немалый бизнес: красноярский предприниматель получил в Кремле награду от президента
В Красноярске назвали пять самых «морозоустойчивых» автобусных маршрутов
Красноярские абоненты Tele2 в канун нового года выбирали Huawei, Samsung и Apple
В Красноярске объявлен конкурс на лучший костюм болельщика Универсиады
Школьники в Красноярске устали сидеть дома в морозы и пошли учиться
В Красноярске открыли вытрезвитель: он будет работать до 15 марта
В Красноярский край нарастил производство продуктов питания
«Это просто Бухенвальд»: красноярцы спасают собаку, которую хозяева морят голодом
Из-за морозов красноярцы массово жалуются на аллергию и волдыри
В Красноярске закрыли сеть доставки еды из-за антисанитарии и кишечной палочки
ВТБ запускает новый промо-вклад c повышенной доходностью
«Умывается, как все котики»: в «Роевом ручье» сняли на видео дальневосточного леопарда
Потепление в Красноярске откладывается до среды
Александр Усс поздравил хоккеистов красноярского «Енисея» с победой в чемпионате мира
«Убираем учебники,достаем телефоны»: в Красноярске школьники делают домашнее задание в соцсетях
Красноярцы присоединились к мировому флешмобу с замораживанием штанов
В Красноярске частному сектору бесплатно раздадут бездымный брикет
Ледяной водопад появился на красноярских «Столбах»
В Красноярске выбрали подрядчиков на капремонт сезона 2019 года
Число пользователей ВТБ-Онлайн выросло в полтора раза