СЕГОДНЯ 14:53 2019-02-08T14:53:30+03:00

В Красноярске на 8 марта запретят продавать цветы с машин на обочинах дорог Фото: Андрей МИНАЕВ

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Администрация Красноярска решила запретить торговлю цветами с машин на обочинах дорог на 8 марта. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города. В данный момент, по словам чиновников, решается вопрос с определением площадок, где можно будет купить цветы к женскому празднику.

- В настоящее время районными администрациями определяются площадки для продажи цветов к 8 марта, - сообщил «Комсомольской правде» - Красноярск замруководителя департамента экономического развития и инвестиционной политики Павел Боргояков. - Продажа цветов возле обочин дорог будет запрещена. Все желающие осуществлять такой вид деятельности могут обратиться в заявительном порядке в районные администрации для согласования места торговли.

Добавим, что ежегодно в город торговцы привозят массу тюльпанов, которыми торгуют на стихийных мини-рынках. Такая торговля мешает движению автомоблей, образует заторы на дорогах, а также создает неудобства пешеходам.

ИСТОЧНИК KP.RU