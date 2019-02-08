Красноярцы смогут задать вопросы главам районов Красноярска в прямом эфире
С 11 февраля по 20 февраля на телеканале «Прима» запустится спецпроект «За район отвечу!». В будние дни с 19:30 горожане смогут посмотреть специальный материал новостей «Примы» обо всех районах города, его несомненных плюсах и явных минусах. В студию вечерних новостей будут приглашены руководители всех семи районов Красноярска. Они прокомментируют проблемы и достижения своих районов, ответят на вопросы горожан в прямом эфире.
Расписание эфиров
ПН 11.02.2019 - Советский район - Дмитриев Дмитрий Вячеславович
ВТ 12.02.2019 - Железнодорожный район - Савчук Юрий Геннадьевич
СР 13.02.2019 - Октябрьский район - Гартман Геннадий Петрович
ЧТ 14.02.2019 - Ленинский район - Бардаев Андрей Алексеевич
ПН 18.02.2019 - Свердловский район - Титенков Игорь Петрович
ВТ 19.02.2019 - Кировский район - Ланина Елена Викторовна
СР 20.02.2019 - Центральный район - Трофимов Евгений Александрович
Все жители города приглашаются к участию. Сообщать о городских проблемах и задавать вопросы главам районов можно в комментариях в ВК-группе «Примы», а также по телефону +7 (391) 202-22-22. Звонить можно заранее либо непосредственно в прямой эфир.
ИСТОЧНИК KP.RU