Красноярцы смогут задать вопросы главам районов Красноярска в прямом эфире

СЕГОДНЯ 13:59 2019-02-08T13:59:07+03:00

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С 11 февраля по 20 февраля на телеканале «Прима» запустится спецпроект «За район отвечу!». В будние дни с 19:30 горожане смогут посмотреть специальный материал новостей «Примы» обо всех районах города, его несомненных плюсах и явных минусах. В студию вечерних новостей будут приглашены руководители всех семи районов Красноярска. Они прокомментируют проблемы и достижения своих районов, ответят на вопросы горожан в прямом эфире.

Расписание эфиров

ПН 11.02.2019 - Советский район - Дмитриев Дмитрий Вячеславович

ВТ 12.02.2019 - Железнодорожный район - Савчук Юрий Геннадьевич

СР 13.02.2019 - Октябрьский район - Гартман Геннадий Петрович

ЧТ 14.02.2019 - Ленинский район - Бардаев Андрей Алексеевич

ПН 18.02.2019 - Свердловский район - Титенков Игорь Петрович

ВТ 19.02.2019 - Кировский район - Ланина Елена Викторовна

СР 20.02.2019 - Центральный район - Трофимов Евгений Александрович

Все жители города приглашаются к участию. Сообщать о городских проблемах и задавать вопросы главам районов можно в комментариях в ВК-группе «Примы», а также по телефону +7 (391) 202-22-22. Звонить можно заранее либо непосредственно в прямой эфир.

ИСТОЧНИК KP.RU