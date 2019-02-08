2019-02-08T13:59:07+03:00
Общество

Красноярцы смогут задать вопросы главам районов Красноярска в прямом эфире

«Прима» запускает спецпроект «За район отвечу!»
Поделиться:
Изменить размер текста:

С 11 февраля по 20 февраля на телеканале «Прима» запустится спецпроект «За район отвечу!». В будние дни с 19:30 горожане смогут посмотреть специальный материал новостей «Примы» обо всех районах города, его несомненных плюсах и явных минусах. В студию вечерних новостей будут приглашены руководители всех семи районов Красноярска. Они прокомментируют проблемы и достижения своих районов, ответят на вопросы горожан в прямом эфире.

Расписание эфиров

ПН 11.02.2019 - Советский район - Дмитриев Дмитрий Вячеславович

ВТ 12.02.2019 - Железнодорожный район - Савчук Юрий Геннадьевич

СР 13.02.2019 - Октябрьский район - Гартман Геннадий Петрович

ЧТ 14.02.2019 - Ленинский район - Бардаев Андрей Алексеевич

ПН 18.02.2019 - Свердловский район - Титенков Игорь Петрович

ВТ 19.02.2019 - Кировский район - Ланина Елена Викторовна

СР 20.02.2019 - Центральный район - Трофимов Евгений Александрович

Все жители города приглашаются к участию. Сообщать о городских проблемах и задавать вопросы главам районов можно в комментариях в ВК-группе «Примы», а также по телефону +7 (391) 202-22-22. Звонить можно заранее либо непосредственно в прямой эфир.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
13 февраля Дидюля выступит с новой программой «Музыка мира» в Красноярске
Немалый бизнес: красноярский предприниматель получил в Кремле награду от президента
В Красноярске назвали пять самых «морозоустойчивых» автобусных маршрутов
Красноярские абоненты Tele2 в канун нового года выбирали Huawei, Samsung и Apple
В Красноярске объявлен конкурс на лучший костюм болельщика Универсиады
Школьники в Красноярске устали сидеть дома в морозы и пошли учиться
В Красноярске открыли вытрезвитель: он будет работать до 15 марта
В Красноярский край нарастил производство продуктов питания
«Это просто Бухенвальд»: красноярцы спасают собаку, которую хозяева морят голодом
Из-за морозов красноярцы массово жалуются на аллергию и волдыри
В Красноярске закрыли сеть доставки еды из-за антисанитарии и кишечной палочки
ВТБ запускает новый промо-вклад c повышенной доходностью
«Умывается, как все котики»: в «Роевом ручье» сняли на видео дальневосточного леопарда
Потепление в Красноярске откладывается до среды
Александр Усс поздравил хоккеистов красноярского «Енисея» с победой в чемпионате мира
«Убираем учебники,достаем телефоны»: в Красноярске школьники делают домашнее задание в соцсетях
Красноярцы присоединились к мировому флешмобу с замораживанием штанов
В Красноярске частному сектору бесплатно раздадут бездымный брикет
Ледяной водопад появился на красноярских «Столбах»
В Красноярске выбрали подрядчиков на капремонт сезона 2019 года
Число пользователей ВТБ-Онлайн выросло в полтора раза