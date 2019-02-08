2019-02-08T12:51:04+03:00
Общество

Немалый бизнес: красноярский предприниматель получил в Кремле награду от президента

Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Фото: kremlin.ruФото: kremlin.ru
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Лауреаты премии «Немалый бизнес - 2019» накануне в Кремле встречались с президентом России Владимиром Путиным. В числе молодых предпринимателей, которые побывали на встрече, был и красноярец – 25-летний Артем Маланин, ставший победителем в номинации «Добрый бизнес».

В Красноярске компанию Артема знают хорошо: «ВелоЛидер» создает специальное оборудование для реабилитации - тренажеры для детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья. На одну из разработок, специальные трехколесные велосипеды, Артем Маланин получил три года назад грант – 300 тысяч рублей. Эти велосипеды очень помогают людям с поражениями центральной нервной системы. Кроме этого, компания Артема выпусает ходунки для детей с ДЦП и снегокаты.

Как рассказал сам предприниматель, именно грантовая поддержка помогла ему реализовать идею велосипеда-тренажера.

ИСТОЧНИК KP.RU

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