2019-02-08T12:05:40+03:00
Общество

В Красноярске назвали пять самых «морозоустойчивых» автобусных маршрутов

Оказалось, только на пяти маршрутах автобусы не сходили с линий
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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В Красноярске назвали пять самых «морозоустойчивых» автобусных маршрутовВ Красноярске назвали пять самых «морозоустойчивых» автобусных маршрутовФото: Мария ЛЕНЦ
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В администрации Красноярска рассказали, как автобусный парк города переживает длительные морозы. Оказалось, в городе только пять маршрутов, с которых не сходили автобусы в холода, - №№ 2, 8, 38, 58 и 98. Лидерами антирейтинга стали автобусы №№ 63, 74, 83, 88 и 94. На этих маршрутах не хватало от трех до пяти автобусов. Невыход на линию сами автобусники объясняют именно морозом: дескать, двери или тормоза перемерзли, топливо некачественное.

Власти заявляют, что в течение недели с 1 по 8 февраля на линии выходило в общем и целом 92 процента автобусов – порядка 800 машин. При этом отмечается, что у владельцев всегда есть запасные автобусы или необходимые запчасти на случай срочного ремонта. Также не стоит забывать о том, что сани принято готовить летом. Так автобусники и делают – готовят машины к зиме еще с лета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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