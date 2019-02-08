2019-02-08T11:08:35+03:00
Общество

Красноярские абоненты Tele2 в канун нового года выбирали Huawei, Samsung и Apple

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Фото: Теле2Фото: Теле2
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Для анализа использовались данные о ранее не регистрировавшихся в сети Tele2 устройствах, в которых накануне и во время новогодних каникул начала использоваться SIM-карта оператора. Прирост количества новых смартфонов в сети оператора во время каникул был выше почти на 30% по сравнению с обычным месяцем и на 7% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя стоимость одного нового смартфона вплотную приблизилась к 12 000 рублей. При этом красноярки чаще мужчин становились владелицами новых гаджетов: 53 из 100 новых смартфонов начинали использовать женщины.

Более 50% всех новых смартфонов в сети Tele2 в Красноярском крае были произведены крупнейшими мировыми вендорами – Huawei, Samsung и Apple. Самым популярным устройством стал Honor 7A.

В сравнении с обычным месяцем в предновогодний период заметно выросло количество флагманских моделей крупнейших производителей, впервые зарегистрированных в сети Tele2. Лидировала по приросту продукция Apple. Так, количество новых iPhone из последней линейки выросло в 4,5 раза. Самой популярной моделью от Apple стал iPhone XR. На втором месте по росту в сравнении с обычным месяцем – Xiaomi со своим флагманом Mi8, который в канун Нового года был в 2,5 раза популярнее, чем в обычные месяцы. Абсолютным лидером в разрезе конкретных моделей стал Huawei P20: количество смартфонов этой модели, впервые зарегистрированных в сети Tele2 в канун нового года и на новогодних каникулах, было в 15 раз больше чем в обычный месяц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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