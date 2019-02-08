В Красноярске объявлен конкурс на лучший костюм болельщика Универсиады

СЕГОДНЯ 11:06 2019-02-08T11:06:44+03:00

Изменить размер текста: A A

Хотите на хоккейный финал Универсиады-2019? Тогда – вперед участвовать в конкурсе на лучший костюм болельщика, который объявила дирекция Универсиады. Как рассказали организаторы конкурса, памятные призы, билеты на финал по хоккею, а также массу радости и позитива получат 10 болельщиков, которые победят в открытом голосовании в соцсетях. Чтобы поучаствовать в конкурсе костюмов, надо:

- до 1 марта вступить в сообщество Универсиады «ВКонтакте»;

- прийти хотя бы на одну официальную игру и сфотографироваться там в костюме;

- до 7 марта отправить снимки в костюме на страницу конкурса.

Если ваши фото наберут наибольшее количество «лайков», вы – в финале по хоккею. При этом номинаций для участников две – лучший взрослый костюм (болельщики старше 18 лет) и лучший детский костюм болельщика. Помимо билетов победителей ждет сюрприз - 12 марта в ледовом дворце «Кристалл Арена» на финальном матче их пригласят на лед и вручат памятные сувениры Универсиады. Прийти на финал надо в костюме!

ИСТОЧНИК KP.RU