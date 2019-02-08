2019-02-08T11:06:44+03:00
Спорт

В Красноярске объявлен конкурс на лучший костюм болельщика Универсиады

Победителя определят пользователи соцсетей
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
Фото: дирекция Универсиады-2019Фото: дирекция Универсиады-2019
Изменить размер текста:

Хотите на хоккейный финал Универсиады-2019? Тогда – вперед участвовать в конкурсе на лучший костюм болельщика, который объявила дирекция Универсиады. Как рассказали организаторы конкурса, памятные призы, билеты на финал по хоккею, а также массу радости и позитива получат 10 болельщиков, которые победят в открытом голосовании в соцсетях. Чтобы поучаствовать в конкурсе костюмов, надо:

- до 1 марта вступить в сообщество Универсиады «ВКонтакте»;

- прийти хотя бы на одну официальную игру и сфотографироваться там в костюме;

- до 7 марта отправить снимки в костюме на страницу конкурса.

Если ваши фото наберут наибольшее количество «лайков», вы – в финале по хоккею. При этом номинаций для участников две – лучший взрослый костюм (болельщики старше 18 лет) и лучший детский костюм болельщика. Помимо билетов победителей ждет сюрприз - 12 марта в ледовом дворце «Кристалл Арена» на финальном матче их пригласят на лед и вручат памятные сувениры Универсиады. Прийти на финал надо в костюме!

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Зимняя универсиада-2019 в Красноярске»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Красноярске назвали пять самых «морозоустойчивых» автобусных маршрутов
Красноярские абоненты Tele2 в канун нового года выбирали Huawei, Samsung и Apple
Школьники в Красноярске устали сидеть дома в морозы и пошли учиться
В Красноярске открыли вытрезвитель: он будет работать до 15 марта
В Красноярский край нарастил производство продуктов питания
«Это просто Бухенвальд»: красноярцы спасают собаку, которую хозяева морят голодом
Из-за морозов красноярцы массово жалуются на аллергию и волдыри
В Красноярске закрыли сеть доставки еды из-за антисанитарии и кишечной палочки
ВТБ запускает новый промо-вклад c повышенной доходностью
«Умывается, как все котики»: в «Роевом ручье» сняли на видео дальневосточного леопарда
Потепление в Красноярске откладывается до среды
Александр Усс поздравил хоккеистов красноярского «Енисея» с победой в чемпионате мира
«Убираем учебники,достаем телефоны»: в Красноярске школьники делают домашнее задание в соцсетях
Красноярцы присоединились к мировому флешмобу с замораживанием штанов
В Красноярске частному сектору бесплатно раздадут бездымный брикет
Ледяной водопад появился на красноярских «Столбах»
В Красноярске выбрали подрядчиков на капремонт сезона 2019 года
Число пользователей ВТБ-Онлайн выросло в полтора раза