Школьники в Красноярске устали сидеть дома в морозы и пошли учиться

СЕГОДНЯ 09:35 2019-02-08T09:35:19+03:00

В минувший понедельник в школы города пришло только 7 процентов учащихся

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Сидеть дома на протяжении всех морозных дней красноярские школьники не хотят. В минувший понедельник, впрочем, на занятия пришли лишь 7 процентов учащихся. Зато в пятницу, 8 февраля, - уже 45 процентов школьников решили вернуться к занятиям. Хотя температура воздуха за окном немногим теплее.

- Дети могли спокойно остаться дома, - говорит пресс-секретарь департамента образования администрации Красноярска Евгения Тимашева. - Однако в отдельных районах школьники вовсе не устали от внеплановых каникул. В Октябрьском, например, посещаемость едва достигает 20 процентов. В лидерах гимназии № 2 и 14. На уроках по 80 процентов учеников.

Напомним, что морозы, по данным синоптиков, отступят только в будущую среду. На выходных в Красноярске ожидаются 30-градусные морозы. Впрочем, тенденция к потеплению – налицо.

ИСТОЧНИК KP.RU