В Красноярский край нарастил производство продуктов питания

СЕГОДНЯ 08:46 2019-02-08T08:46:17+03:00

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По данным Красноярскстата, в крае за последний год выросло производство продуктов питания. Статистики говорят, что в целом за 2018 год оно выросло на 6,9 процента. При этом решающую роль в росте сыграли переработка и консервирование мяса, а также производство хлебобулочных изделий.

В целом производство полуфабрикатов из мяса выросло на 21,6 процента. При этом производство свинины выросло на 44,6 тысячи тонн, колбасы (в том числе и для детского питания) – на 46,3 тысячи тонн. К сожалению, производство говядины теряет позиции – за год оно сократилось на 7,2 процента (6,8 тысячи тонн). Впрочем, как и производство субпродуктов домашней птицы – на 3,8 процента (19,5 тысячи тонн).

- В структуре обрабатывающих производств доля отгруженной продукции производства пищевых продуктов составила 3,8 процента, или 44,5 миллиарда рублей (в 2017 году – 4,4 процента, или 42,1 миллиарда рублей), - подводят итоги статистики.

ИСТОЧНИК KP.RU