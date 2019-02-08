2019-02-08T08:00:35+03:00
Дом. Семья

«Это просто Бухенвальд»: красноярцы спасают собаку, которую хозяева морят голодом

Песику срочно нужна передержка и стабильное питание
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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«Он похож на болонку, только уши длинные», - описывает милаху-пса в группе волонтеров красноярска Анна. Малыша, по словам женщины, морят голодом хозяева, и одна собака у них таким образом уже погибла. Этот песик тоже уже едва стоит на ногах, совсем обессилел. Сейчас его кормят через день.

- На прошлой неделе приходила его сфотографировать для пристроя - там реально Бухенвальд, - говорит Анна, - он даже прыгать не может, хотя был очень рад гостям. Еще бы - ведь мы его последняя надежда на полноценную жизнь!

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Проблема в том, что хозяева, пожилые люди, почему-то совсем не заботятся о домашнем питомце. Их соседка не раз предлагала сама приходить его кормить, но ей не разрешили! Сейчас ситуация усложнилась тем, что хозяйка песика с онкологией попала в больницу, теперь бедолагу кормит ее родственница. Через день. А пес и так едва держится.

- Песик молодой - примерно два года, очень добрый, адекватный, приучен к выгулу. Но в ужасном состоянии: помимо дистрофичной худобы, вся шерсть в свалявшихся лепешках, его придется полностью стричь, - говорит Анна. – Срочно нужна передержка.

Если вы можете помочь песику, звоните и пишите Анне по номеру - 8 913 573 1232.

ИСТОЧНИК KP.RU

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