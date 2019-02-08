Из-за морозов красноярцы массово жалуются на аллергию и волдыри

СЕГОДНЯ 07:14 2019-02-08T07:14:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Красноярцы массово жалуются врачам на волдыри и аллергию на холод, сообщает 7 канал-Красноярск. И это помимо жалоб на переохлаждение и обморожения – таких за самую холодную зимнюю неделю было 160.

Медики говорят, что аллергию на холод пациенты часто путают с обморожениями. Однако лечить ее надо совсем по-другому. И главное отличие – при обморожении кожа пораженного участка становится белой, при холодовой аллергии – красной. Чаще всего у пациентов страдают лицо и руки.

- Появляются волдырные высыпания без повреждения кожи или отека, - описывает симптомы аллерголог-иммунолог Людмила Тисленко. - За последнее время у нас уже восемь человек обратилось с такими жалобами. И я думаю, что это не последние. Потому что холода еще держатся.

Добавим, что на предстоящих выходных в Красноярске ожидается потепление. Днем в воскресенье до минус 19 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU