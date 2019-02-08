В Красноярске закрыли сеть доставки еды из-за антисанитарии и кишечной палочки

СЕГОДНЯ 06:56 2019-02-08T06:56:01+03:00

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Судебные приставы прикрыли сеть доставки еды «Обеды в офис», располагавшуюся на Телевизорной в Красноярске. Из самых феерических нарушений, которые нашли здесь во время проверки – хранение фарша в сломанном холодильнике, морс с кишечной палочкой и сотрудники без санитарных книжек. По решению суда деятельность «Обедов в офис» приостановлена на 60 суток.

- Немедленно выехав по адресу организации, судебные приставы опечатали помещение, - рассказали в пресс-службе УФССП по красноярскому краю.

Владельца сети доставки предупредили, что если он нарушит требования суда, меры к нему будут гораздо жестче. По ст. 17.15 КоАП РФ (Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера) предпринимателю грозит штраф до 200 тысяч рублей. Впрочем, работу сеть продолжить все-таки сможет. В случае если, конечно, устранит все нарушения.

ИСТОЧНИК KP.RU