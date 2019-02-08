Потепление в Красноярске откладывается до среды

СЕГОДНЯ 05:59 2019-02-08T07:33:00+03:00

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У стали от мороза? Еще бы! Но есть хорошая новость: метеорологи пообещали красноярцам и жителям края долгожданное потепление. Ура! По данным Среднесибирского УГМС, морозы в крае начнут отступать не на выходных, как сообщили ранее несколько СМИ, а в следующую среду 13 февраля. Что касается выходных, то в субботу 9 февраля столбики термометров в Красноярске ночью покажут уже не минус 40, а всего минус 34-36 градусов, днем температура воздуха опустится до минус 25-27 градусов. В течение всех выходных ветер будет переменным, преимущественно - восточный.

- Потепление начнется только со среды. Ночью в среду ожидается минус 28 - 30 градусов, днем - до 15-17 градусов мороза, - рассказала «Комсомольской правде» - Красноярск начальник отдела метпрогнозов Наталья Краснова, - Антициклон наконец-то разрушится и окончательно уйдет на восток, а к нам придут более теплые воздушные массы и западный ветер. Вот когда западный ветер придет, сменится погода.

ИСТОЧНИК KP.RU