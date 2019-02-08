Александр Усс поздравил хоккеистов красноярского «Енисея» с победой в чемпионате мира

СЕГОДНЯ 04:41 2019-02-08T04:42:45+03:00

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Хоккеисты красноярского «Енисея», участвовавшие и победившие в чемпионате мира по бенди, накануне побывали в гостях у губернатора края Александра Усса. Об этом рассказали в пресс-службе правительства края.

- Мы гордимся тем, что костяк сборной нашей страны традиционно состоит из красноярцев, – сказал на встрече с хоккеистами Александр Усс и пожелал парням удержать этот уровень. - Зачастую достичь высот проще, чем их удержать. Но для этого есть и потенциал, и техническая база, и вера красноярцев. Огромное вам спасибо и новых успехов!

В составе российской сборной, действительно, ударная сила - игроки красноярского «Енисея». Сразу 7 хоккеистов отстаивали честь национальной сборной: вратарь Роман Черных, защитники Артем Ахметзянов и Дмитрий Макаров, полузащитники Вадим Чернов, Андрей Прокопьев и Александр Егорычев, нападающий Алмаз Миргазов.

Напомним, российская сборная одержала победу на чемпионате мира по хоккею с мячом, который проходил с 21 января по 2 февраля в Швеции. Разгромив финнов в полуфинале со счетом 6:2, российская сборная встретилась с хозяевами. Шведы в финале показали неплохую игру, но матч завершился победой российской сборной со счетом 6:5.

ИСТОЧНИК KP.RU