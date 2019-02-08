2019-02-08T04:19:35+03:00
Общество

«Убираем учебники,достаем телефоны»: в Красноярске школьники делают домашнее задание в соцсетях

Ребята попросили учителя вести уроки через Инстаграм
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
«Убираем учебники,достаем телефоны»: в Красноярске школьники делают домашнее задание в соцсетях«Убираем учебники,достаем телефоны»: в Красноярске школьники делают домашнее задание в соцсетяхФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Онлайн-уроки не для кого давно не новость, многие учителя, к примеру, занимаются со своими учениками через Скайп. А в красноярской школе №137 «англичанка» раздает старшеклассникам домашние задания через Инстаграм, рассказали в администрации Красноярска. И надо отметить, учителю Нине Карсаковой удалось удивить ребят. Говорит: когда сказала им в начале года убрать учебники и достать телефоны, дети слегка опешили.

- Я предложила ученикам подписаться на мой образовательный аккаунт в Instagram. Рассказала, что буду выкладывать туда фото и видео с заданиями. Их задача – ответить на вопросы, порассуждать на заданную тему, найти нужную информацию в Интернете, - говорит Нина Карсакова.

Конечно, такой вид занятий пришелся школьникам по душе. Да и аккаунт закрыт - никто их ошибки не обсмеет. Кстати, нечто похожее происходит и на уроках математики в школе № 150 - домашнее задание ученики делают онлайн на странице учителя во ВКонтакте.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Александр Усс поздравил хоккеистов красноярского «Енисея» с победой в чемпионате мира
Красноярцы присоединились к мировому флешмобу с замораживанием штанов
В Красноярске частный сектор хотят перевести на бездымный уголь
Ледяной водопад появился на красноярских «Столбах»
В Красноярске выбрали подрядчиков на капремонт сезона 2019 года
Число пользователей ВТБ-Онлайн выросло в полтора раза
Уровень преступности в Красноярском крае снизился за год на 10 %
Житель Игарки получил 3 года за угрозу убить полицейского
Три веселых друга: очень смешных снеговиков нарисовал 3-летний мальчик из Красноярска
В Красноярске пройдет предпремьерный показ фильма «Громкая связь»
Вторичное жилье в Красноярске – одно из самых доступных в стране
В Красноярске школьники изучают английский через Инстаграм
ВТБ расширяет штат ИТ-специалистов
В Красноярском крае за год захотели стать банкротами 1,1 тысячи человек
Житель Хакасии за совращение 12-летней девочки проведет несколько лет в колонии
Красноярским автобусам придумали единый фирменный стиль
Туристов из Китая пустят в Хакасию без визы
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-20 банковского рынка по активам
В Красноярске 150 детей получили место в детском саду без очереди
В Туве мать избила 5-летнюю дочь за то, что попросила поесть
Грузы для Универсиады на красноярской таможне будут досматривать по-новому
В Красноярском крае злостная алиментщица в соцсетях назначила приставу свидание
В Красноярске 24-летняя девушка с пирсингом вышла ночью из бара и пропала
В Красноярске ночью сгорели две машины во дворе
В сборную России по биатлону на Универсиаду вошли три красноярца
Красноярцы забросали чиновников жалобами на холод в квартирах