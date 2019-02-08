«Убираем учебники,достаем телефоны»: в Красноярске школьники делают домашнее задание в соцсетях
Онлайн-уроки не для кого давно не новость, многие учителя, к примеру, занимаются со своими учениками через Скайп. А в красноярской школе №137 «англичанка» раздает старшеклассникам домашние задания через Инстаграм, рассказали в администрации Красноярска. И надо отметить, учителю Нине Карсаковой удалось удивить ребят. Говорит: когда сказала им в начале года убрать учебники и достать телефоны, дети слегка опешили.
- Я предложила ученикам подписаться на мой образовательный аккаунт в Instagram. Рассказала, что буду выкладывать туда фото и видео с заданиями. Их задача – ответить на вопросы, порассуждать на заданную тему, найти нужную информацию в Интернете, - говорит Нина Карсакова.
Конечно, такой вид занятий пришелся школьникам по душе. Да и аккаунт закрыт - никто их ошибки не обсмеет. Кстати, нечто похожее происходит и на уроках математики в школе № 150 - домашнее задание ученики делают онлайн на странице учителя во ВКонтакте.
ИСТОЧНИК KP.RU