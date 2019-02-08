2019-02-08T04:47:54+03:00
Общество

Красноярцы присоединились к мировому флешмобу с замораживанием штанов

Запустили флешмоб американцы
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Красноярцы присодинились к мировому флешмобу с замораживанием штановКрасноярцы присодинились к мировому флешмобу с замораживанием штановФото: Мария ЛЕНЦ
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Заморозить мокрые штаны на холоде, сфотографировать и выложить в соцсети с хештегом #frozenpants - это флешмоб «ледяные штаны», который в этом году начали американцы. Красноярцы, новосибирцы и екатеринбуржцы, что называется, в деле. Повально выкладывают в соцсети фото штанов. Выглядят штаны так, словно владелец буквально секунду назад выпрыгнул из них и сбежал от мороза.

Фото: Ольги Архиповой

Фото: Ольги Архиповой

- Поддержали с дочей челендж Миннесоты. -40 по утрам, надо же развлекаться, - пишет красноярка Ольга Архипова с Фейсбуке.

Кстати, фото с хештегом #frozenpants выкладывают в основном в соцсетях Фейсбук и Инстаграм. Кстати, недавно в Красноярске водители запустили акцию «Подвези пешехода в мороз» и предлагают на остановках общественного транспорта подвезти до дома попутчиков. Многие стесняют и опасаются, однако есть и те, кому это нужно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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