2019-02-07T18:54:22+03:00
Общество

Ледяной водопад появился на красноярских «Столбах»

Много лет он является местной достопримечательностью
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Ледяной водопад появился на красноярских «Столбах». Фото пресс-службы заповедникаЛедяной водопад появился на красноярских «Столбах». Фото пресс-службы заповедника
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У Восточного входа в заповедник «Столбы» появился ледяной водопад для занятий ледолазанием. Необычная сосулька вовсе не природное явление. Это рукотворный спортивный снаряд. А заливают эту вертикальную стену изо льда в Гранитном карьере красноярские альпинисты специально для тренировок. Они проводят здесь и региональные соревнования по ледолазанию.

В пресс-службе «Столбов» рассказывают, что ледяная стенка стала настоящей зимней достопримечательностью для красноярцев: около нее устраивают фотосессии, а дети с удовольствием катаются у подножья на санках-ледянках.

Инициатором идеи искусственного ледопада в Гранитном карьере стал президент Красноярской краевой федерации альпинизма Николай Захаров. Пять лет назад он предложил провести в этом месте чемпионат края по ледолазанию. Для этого сам закупил необходимое оборудование и организовал заливку льда. С тех пор каждую зиму силами Красноярской федерации альпинизма, при поддержке администрации заповедника и проводится заливка ледопада в Гранитном карьере.

ИСТОЧНИК KP.RU

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