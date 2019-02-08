2019-02-08T03:21:51+03:00
Общество

В Красноярске частный сектор хотят перевести на бездымный уголь

По 15 мешков можно получить бесплатно
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
В Красноярске частный сектор хотят перевести на бездымный угольВ Красноярске частный сектор хотят перевести на бездымный угольФото: Анастасия ЕРШОВА
Изменить размер текста:

300 килограммов или 15 мешков бездымного угля могут получить совершенно бесплатно жители частного сектора в Центральном, Железнодорожном, Октябрьском и Свердловском районах Красноярска. Об этом рассказали накануне в администрации. Развозить топливо по домам начнут уже в эти выходные. При этом машины с бездымным топливом будут сопровождать волонтеры - разъяснять горожанам, что к чему.

По информации первого вице-мэра Владислава Логинова, бесплатно жителям города раздадут 3 000 тонн. Основное преимущество этого топлива - то, что оно практически не выделяет дым при сгорании.

- К концу февраля частный сектор будет обеспечен бездымным топливом, - заявил Логинов.

Добавим, что экологи собираются отслеживать эффект от применения нового топлива. Передвижные лаборатории будут делать замеры с 9 февраля по 15 марта. Если уголь покажет себя достаточно эффективным, в дальнейшем будут решать вопрос о переводе города на такой вид топлива.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Александр Усс поздравил хоккеистов красноярского «Енисея» с победой в чемпионате мира
«Убираем учебники,достаем телефоны»: в Красноярске школьники делают домашнее задание в соцсетях
Красноярцы присоединились к мировому флешмобу с замораживанием штанов
Ледяной водопад появился на красноярских «Столбах»
В Красноярске выбрали подрядчиков на капремонт сезона 2019 года
Число пользователей ВТБ-Онлайн выросло в полтора раза
Уровень преступности в Красноярском крае снизился за год на 10 %
Житель Игарки получил 3 года за угрозу убить полицейского
Три веселых друга: очень смешных снеговиков нарисовал 3-летний мальчик из Красноярска
В Красноярске пройдет предпремьерный показ фильма «Громкая связь»
Вторичное жилье в Красноярске – одно из самых доступных в стране
В Красноярске школьники изучают английский через Инстаграм
ВТБ расширяет штат ИТ-специалистов
В Красноярском крае за год захотели стать банкротами 1,1 тысячи человек
Житель Хакасии за совращение 12-летней девочки проведет несколько лет в колонии
Красноярским автобусам придумали единый фирменный стиль
Туристов из Китая пустят в Хакасию без визы
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-20 банковского рынка по активам
В Красноярске 150 детей получили место в детском саду без очереди
В Туве мать избила 5-летнюю дочь за то, что попросила поесть
Грузы для Универсиады на красноярской таможне будут досматривать по-новому
В Красноярском крае злостная алиментщица в соцсетях назначила приставу свидание
В Красноярске 24-летняя девушка с пирсингом вышла ночью из бара и пропала
В Красноярске ночью сгорели две машины во дворе
В сборную России по биатлону на Универсиаду вошли три красноярца
Красноярцы забросали чиновников жалобами на холод в квартирах