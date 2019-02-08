В Красноярске частный сектор хотят перевести на бездымный уголь

СЕГОДНЯ 03:21 2019-02-08T03:21:51+03:00

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300 килограммов или 15 мешков бездымного угля могут получить совершенно бесплатно жители частного сектора в Центральном, Железнодорожном, Октябрьском и Свердловском районах Красноярска. Об этом рассказали накануне в администрации. Развозить топливо по домам начнут уже в эти выходные. При этом машины с бездымным топливом будут сопровождать волонтеры - разъяснять горожанам, что к чему.

По информации первого вице-мэра Владислава Логинова, бесплатно жителям города раздадут 3 000 тонн. Основное преимущество этого топлива - то, что оно практически не выделяет дым при сгорании.

- К концу февраля частный сектор будет обеспечен бездымным топливом, - заявил Логинов.

Добавим, что экологи собираются отслеживать эффект от применения нового топлива. Передвижные лаборатории будут делать замеры с 9 февраля по 15 марта. Если уголь покажет себя достаточно эффективным, в дальнейшем будут решать вопрос о переводе города на такой вид топлива.

ИСТОЧНИК KP.RU