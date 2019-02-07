2019-02-07T17:58:51+03:00
Общество

В Красноярске выбрали подрядчиков на капремонт сезона 2019 года

Свои заявки оставили 33 компании
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске выбрали подрядчиков на капремонт сезона 2019 годаВ Красноярске выбрали подрядчиков на капремонт сезона 2019 годаФото: Мария ЛЕНЦ
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Министерство промышленности, энергетики и жилищно-коммунального комплекса края подводит итоги очередного отбора подрядчиков капитального ремонта многоквартирных многоэтажных домов в Красноярске на сезон 2019 года.

Заявки для участия в предварительном отборе принимались с 17 января по 6 февраля. Поступило 33 заявки от компаний, причем не только из Красноярского края, но и из соседнего Алтая и Иркутской области.

Сейчас заявки проверяются. Через 10 дней пройдет итоговое заседание комиссии. Те компании, которые пройдут отбор, будут включены в реестр подрядных организаций. В настоящее время в него входят 375 организации.

К слову, в конце января стало известно, что в этом году в краевом центре под капитальный ремонт систем водоснабжения и отопления попали 172 многоквартирных дома. Ремонт инженерных систем внутри дома – лишь одно из направлений капитального ремонта, пояснили в администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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