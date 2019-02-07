2019-02-07T15:04:04+03:00
Происшествия

Уровень преступности в Красноярском крае снизился за год на 10 %

Начальник МВД рассказал, как работала полиция
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Уровень преступности в Красноярском крае снизился за год на 10 %. Фото пресс-службы ГУ МВДУровень преступности в Красноярском крае снизился за год на 10 %. Фото пресс-службы ГУ МВД
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Начальник краевого МВД Александр Речицкий сегодня, 7 февраля, выступил перед депутатами Заксобрания и рассказал об итогах работы полиции в 2018 году. Результаты говорят сами за себя: уровень преступности снизился на 10 %. Сократилось количество тяжких преступлений, мошенничества, краж и грабежей. При взаимодействии с Росгвардии удалось на 16 % снизить уровень уличной преступности.

Вот еще несколько цифр по итогам года.

- За год выявлено 111 преступлений в сфере незаконного оборота алкоголя, ликвидированы 12 подпольных цехов, что в два раза больше, чем в 2017 году. Из оборота изъято более 300 тысяч литров этилового спирта.

- Закрыто 18 игорных заведений, 7 из них – в краевом центре. Изъято почти 400 игровых автоматов, возбуждено 10 уголовных дел.

- Раскрыто 101 преступление, связанное с браконьерством.

- 219 лиц привлечены к уголовной ответственности за незаконную вырубку леса.

- Более 400 килограммов различных наркотиков было изъято и уничтожено сотрудниками отдела наркоконтроля. При этом количество зависимых, состоящих на учете, уменьшилось на 600 человек.

- На 5,3 % сократилось число ДТП на дорогах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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