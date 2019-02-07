Житель Игарки получил 3 года за угрозу убить полицейского

СЕГОДНЯ 14:44 2019-02-07T14:44:36+03:00

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Житель Игарки получил три года колонии строгого режима за применение насилия к сотруднику полиции, который находился при исполнении своих служебных обязанностей. Все произошло 15 апреля 2018 года. 32-летний мужчина, неоднократно судимый, находился в состоянии алкогольного опьянения в гостях. Как в квартире появился пострадавший, помощник оперативного дежурного, не уточняется. Но можно предположить, что наряд полиции выехал по звонку о нарушении общественного порядка.

Осужденный сначала кулаком ударил полицейского по лицу, причем достаточно сильно. Затем взял нож со стола и недвусмысленно выразился, что расправится с ним.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевого следкома, приговор суда в законную силу еще не вступил. У сторон защиты и обвинения есть 10 суток с моменты принятия решения на то, чтобы обжаловать его в вышестоящем суде.

ИСТОЧНИК KP.RU