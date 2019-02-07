2019-02-07T14:44:36+03:00
Происшествия

Житель Игарки получил 3 года за угрозу убить полицейского

Сначала ударил кулаком, затем достал нож
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
Житель Игарки получил 3 года за угрозу убить полицейскогоЖитель Игарки получил 3 года за угрозу убить полицейскогоФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Житель Игарки получил три года колонии строгого режима за применение насилия к сотруднику полиции, который находился при исполнении своих служебных обязанностей. Все произошло 15 апреля 2018 года. 32-летний мужчина, неоднократно судимый, находился в состоянии алкогольного опьянения в гостях. Как в квартире появился пострадавший, помощник оперативного дежурного, не уточняется. Но можно предположить, что наряд полиции выехал по звонку о нарушении общественного порядка.

Осужденный сначала кулаком ударил полицейского по лицу, причем достаточно сильно. Затем взял нож со стола и недвусмысленно выразился, что расправится с ним.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевого следкома, приговор суда в законную силу еще не вступил. У сторон защиты и обвинения есть 10 суток с моменты принятия решения на то, чтобы обжаловать его в вышестоящем суде.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Число пользователей ВТБ-Онлайн выросло в полтора раза
Уровень преступности в Красноярском крае снизился за год на 10 %
Три веселых друга: очень смешных снеговиков нарисовал 3-летний мальчик из Красноярска
В Красноярске пройдет предпремьерный показ фильма «Громкая связь»
Вторичное жилье в Красноярске – одно из самых доступных в стране
В Красноярске школьники изучают английский через Инстаграм
ВТБ расширяет штат ИТ-специалистов
В Красноярском крае за год захотели стать банкротами 1,1 тысячи человек
Житель Хакасии за совращение 12-летней девочки проведет несколько лет в колонии
Красноярским автобусам придумали единый фирменный стиль
Туристов из Китая пустят в Хакасию без визы
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-20 банковского рынка по активам
В Красноярске 150 детей получили место в детском саду без очереди
В Туве мать избила 5-летнюю дочь за то, что попросила поесть
Грузы для Универсиады на красноярской таможне будут досматривать по-новому
В Красноярском крае злостная алиментщица в соцсетях назначила приставу свидание
В Красноярске 24-летняя девушка с пирсингом вышла ночью из бара и пропала
В Красноярске ночью сгорели две машины во дворе
В сборную России по биатлону на Универсиаду вошли три красноярца
Красноярцы забросали чиновников жалобами на холод в квартирах