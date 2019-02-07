2019-02-07T14:23:29+03:00
Конкурсы и тесты

Три веселых друга: очень смешных снеговиков нарисовал 3-летний мальчик из Красноярска

Юный художник мечтает победить в конкурсе «Нарисуй своего снеговика!»
Ирина КИРШЕВА
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Три снежных друга Фото: Личный архив участника конкурсаТри снежных друга Фото: Личный архив участника конкурса
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Таких снеговиков-юмористов вы еще не видели! Три снежных друга просто покорили посетителей сайта kp.ru. Только посмотрите в их глазки с хитрым прищуром. Они готовы прямо сейчас покорить любое юмористическое шоу своими шутками-прибаутками. Таких вот друзей-товарищей нарисовал 3-летний Даниил Гринев из Красноярска на одном из занятий в детском саду №269. Малыш подписал свой шедевр так: «Три снежных друга у меня - Платон, Сёмочка и я!».

Сейчас «три снежных друга» и Даня – участники конкурса «Нарисуй своего снеговика!», который проводит медиахолдинг «Комсомольская правда».

Вам еще не исполнилось 16 лет? Живете в Красноярске? Любите лепить снеговиков и рисовать? Тогда скорее беритесь за карандаши, краски или мелки и рисуйте! Сфотографируйте свой рисунок и загрузите на страницу конкурса. Успевайте до 18 февраля. После стартует голосование, которое продлится до 25 февраля. И здесь многое будет зависеть от группы поддержки того или иного участника: чем больше голосов, тем больше шансов на победу. Итоги мы подведем – 25 февраля.

А 28 февраля (празднуется День снеговика в России) мы торжественно вручим победителям грамоты и подарки.

1, 2 и 3 место займут участники, набравшие наибольшее количество кликов посетителей сайта kp.ru. Подарки также получат победители в трех номинациях: самый необычный снеговик; самый веселый снеговик; самый семейный снеговик.

Подробности на странице конкурса по этой ссылке.

КСТАТИ

Ребята и педагоги, направившие их работы, смогут скачать дипломы участников на сайте kp.ru. после подведения итогов.

Партнеры проекта:

Компания ООО «Кондитерские технологии КПС», продукция «КонТех»

ООО «Универсал Крайпотребсоюза»

ИСТОЧНИК KP.RU

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