2019-02-07T14:13:48+03:00
Общество

В Красноярске пройдет предпремьерный показ фильма «Громкая связь»

Гостей ждет искромётная комедия от «Квартета И»
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Громкая связьГромкая связьФото: kinopoisk.ru
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13 февраля в кинотеатре «Мори Синема» пройдет предпремьерный показ фильма «Громкая связь».

«Громкая связь» – российская адаптация нашумевшего итальянского хита 2015 года «Идеальные незнакомцы» режиссера Паоло Дженовезе.

Семеро друзей, собравшись в загородном доме, в шутку начинают игру — участники должны зачитывать вслух все приходящие им сообщения, а на звонки отвечать только по громкой связи. Они и представить себе не могут, какие удивительные открытия им предстоят.

Главные роли в фильме исполнили участники «Квартета И» Леонид Барац, Ростислав Хаит, Камиль Ларин и Александр Демидов («О чем говорят мужчины», «День радио»), а также актрисы Мария Миронова («Статский советник», «Олигарх»), Ирина Горбачева («Аритмия», «История одного назначения») и Анастасия Уколова («Дед Мороз. Битва магов», сериал «Молодежка. Взрослая жизнь»).

Режиссером картины выступил Алексей Нужный («Я худею», «Елки новые»).

У вас есть отличная возможность посмотреть этот фильм бесплатно и раньше всех!

Присоединяйтесь к розыгрышу билетов на предпремьерный показ фильма «Громкая связь» в кинотеатре «МОРИ СИНЕМА» нашей группе ВКонтакте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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