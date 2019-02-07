СЕГОДНЯ 14:11 2019-02-07T14:11:12+03:00

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Вторичное жилье в Красноярске – одно из самых доступных в стране, сообщает 7 канал со ссылкой на портал «Авито Недвижимость». Специалисты портала проанализировали стоимость выставленных на продажу квартир. Средняя цена квадратного метра в краевом центре составила 36,8 тысяч рублей – это пятая строчка в рейтинге доступности.

Для сравнения, в Челябинской области купить квартиру можно по цене 28,6 тысяч рублей за квадратный метр, это первая позиция в рейтинге. В Алтайском крае – за 35,34 тысячи рублей. В Иркутской области – за 46 тысяч рублей, в Новосибирской – за 50,7 тысяч. Замыкает список Москва, там цены на вторичку и вовсе достигали 204,4 тысяч рублей за один квадратный метр.

Стоит отметить, что после того, как в конце прошлого года банки объявили о повышении ипотечных ставок, цены на жилье стали расти. На однокомнатные квартиры – на 5 %, двухкомнатные – 6,5%, трехкомнатные – 5,8%.

ИСТОЧНИК KP.RU