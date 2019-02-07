В Красноярске школьники изучают английский через Инстаграм

СЕГОДНЯ 13:39 2019-02-07T13:39:49+03:00

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В Красноярске школьники оценили инициативу делать домашнее задание в социальных сетях. Учителя заводят специально аккаунты, приглашают ребят в сообщество и занимаются там. Например, в школе № 137 старшеклассники делают домашнюю работу по английскому языку в Инстаграме. Педагог Нина Карсакова рассказала:

- Когда в начале учебного года я зашла в класс и сказала ребятам: «А теперь убираем учебники и достаем телефоны», они были крайне удивлены. Я предложила подписаться на мой образовательный аккаунт в Инстаграме. Рассказала, что буду выкладывать туда фото и видео с заданиями. Их задача – ответить на вопросы, порассуждать на заданную тему, найти нужную информацию в интернете. Правда, ребята попросили сделать аккаунт закрытым. Говорят, боятся сделать ошибку. Не хочется, чтобы их промахи стали достоянием сети.

А в 150-й школе домашнее задание по математике можно найти на странице учителя во ВКонтакте. Педагог Ирина Латкова вместе с ребятами обсуждают задачи и их решения, раздает задания. Рабочую атмосферу разбавляют смешные картинки на математическую тематику.

ИСТОЧНИК KP.RU