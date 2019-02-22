2019-02-26T09:28:57+03:00
Экономика

ВТБ Лизинг присоединился к госпрограммам льготного лизинга 2019 года

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Фото: банк ВТБФото: банк ВТБ
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ВТБ Лизинг стал участником государственной программы льготного лизинга, а также ее целевых подпрограмм – «Российский тягач» и «Свое дело», которые реализует Министерство промышленности и торговли РФ в 2019 году.

Программа господдержки предусматривает субсидирование части авансового платежа по лизинговым договорам в размере до 10% от стоимости транспортного средства, но не более 500 тыс. рублей на один предмет лизинга. Скидка на аванс по целевым подпрограммам «Российский тягач» и «Свое дело» составляет до 12,5% от стоимости техники, но не более 625 тыс. рублей на один предмет лизинга. Предложение распространяется на транспортные средства, которые произведены на территории России.

Дмитрий Ивантер, генеральный директор ВТБ Лизинг, прокомментировал: «Государственные программы субсидирования оказывают значимую поддержку не только отечественному автопрому, но и малому и среднему предпринимательству – основному потребителю услуг автолизинга. Наша компания является активным участником госпрограмм: порядка четверти автомобилей, находящихся в портфеле ВТБ Лизинг, мы передали клиентам на льготных условиях».

Подать заявку на получение транспортного средства в лизинг на льготных условиях юридические лица и индивидуальные предприниматели могут во всех офисах компании ВТБ Лизинг, работающих в 65 российских городах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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