В Красноярском крае за год захотели стать банкротами 1,1 тысячи человек

СЕГОДНЯ 13:02 2019-02-07T13:02:31+03:00

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В Красноярском крае в 2018 году подали заявление на банкротство 1,1 тысячи физических лиц. Для сравнения в 2017 году таких дел было 687, а в 2016 году – 610. В то же время снизилось количество юридических лиц, пожелавших пройти процедуру банкротства, на 20 %, индивидуальных предпринимателей – на 32 %. Об этом сообщают Новости ТВК со ссылкой на отчет Арбитражного суда края.

Одной из причин роста заявлений можно назвать желание должников освободиться от имущественных обязательств перед кредиторами. Кроме того, с 1 января 2017 года размер государственной пошлины для физических лиц, когда они подают заявление о признании себя банкротом, снизился с 6 000 до 300 рублей.

По закону, подать заявление о признании себя банкротом может либо гражданин, либо его кредитор, если сумма долга превышает 500 тысяч рублей, а просрочка платежа – более 3 месяцев. Правда, до того, как должник получит официальный статус банкрота, он лишится своего имущества и накоплений (за исключением прописанных в законе вещей).

Добавим, что всего в 2018 году краевой арбитражный суд рассмотрел рекордное количество дел – 53,2.

ИСТОЧНИК KP.RU