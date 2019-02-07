2019-02-07T13:26:09+03:00
Происшествия

Житель Хакасии за совращение 12-летней девочки проведет несколько лет в колонии

Виновата в этом, в том числе, школа
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Житель Хакасии за запретную любовь с 12-летней девочкой проведет несколько лет в колонииЖитель Хакасии за запретную любовь с 12-летней девочкой проведет несколько лет в колонииФото: Мария ЛЕНЦ
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Житель Саяногорска поплатится за совращение школьницы. Ему – 20 лет, ей – 12, даже если все случилось добровольно, Уголовный кодекс смотрит на это очень жестко. Молодому человеку грозит несколько лет колонии.

В пресс-службе хакасского следственного комитета «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали, что все произошло летом 2017 года. В июле молодые люди познакомились, между ними возникли платонические отношения. Но уже в августе обвиняемый захотел перейти на следующий уровень. Узнав, что матери девочки нет дома, молодой человек попросился к ней на ночлег под предлогом того, что уже слишком поздно. Подруга согласилась. Там и произошел интим. Насилия не было, но закон нарушен.

В ходе расследования уголовного дела следователи установили, что косвенной причиной случившегося стала недостаточная профилактическая работа школы. Педагоги не уделяли внимания формированию здорового и безопасного образа жизни учащихся. Поэтому на имя директора школы направлено представление: недостатки устранить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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