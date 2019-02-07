Красноярским автобусам придумали единый фирменный стиль

СЕГОДНЯ 12:01 2019-02-07T12:01:02+03:00

Изменить размер текста: A A

Красноярскому общественному транспорту придумали единый фирменный стиль. На автобусы наносится новый логотип и название. А кондукторы переодеваются в новую форму. Новый логотип – это разъединенная буква «К», что означает: Красноярск – город на великой реке Енисей, которая делит его на две части. Буква К заключена в круг, что символизирует объединение. А стрелки – это движение.

Пока что новый логотип наносится только на муниципальный транспорт. Автобусы коммерческих перевозчиков будут брендироваться после того, как заключат новые контракты на обслуживание городских маршрутов. Кондукторов и водителей в новых красных жилетах можно будет увидеть уже с 20 февраля, сообщил и.о. руководителя департамента транспорта Игорь Манченко.

Добавим, что ежедневно на улицы города выходят 303 единицы подвижного состава, обслуживаемые муниципальными предприятиями. Из них 38 трамваев, 59 троллейбусов и 206 автобусов.

ИСТОЧНИК KP.RU