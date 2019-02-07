Туристов из Китая пустят в Хакасию без визы
Туристы из Китая смогут посещать Хакасию без визы. Такую информацию «Комсомольской правде»-Красноярск подтвердили в пресс-службе правительства республики. Это стало возможным благодаря договору о культурном и туристическом сотрудничестве между Россией и Китаем.
Согласно этому документу туроператоры Хакасии получили право принимать организованные группы китайских туристов. Специалисты считают, что безвизовый коридор позволит увеличить въездной поток иностранных туристов и привлечет в республику дополнительное финансирование.
– Согласование туристических компаний проводится ежегодно. Работать в этом направлении могут фирмы, внесенные в Единый федеральный реестр туроператоров по направлению «международный въездной туризм» и одобренные правительством КНР, – отметила начальник отдела по развитию туризма министерства культуры Хакасии Анжелика Челтыгмашева.
Пока что в процессе согласования с китайской стороной проходят два местных туроператора. Как только «добро» будет получено, республика начнет принимать делегации туристов.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «KP.RU-Хакасия»