СЕГОДНЯ 11:07 2019-02-07T11:07:59+03:00

Туристов из Китая пустят в Хакасию без визы. Фото: сайт правительства Хакасии

Чем это выгодно для республики

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Туристы из Китая смогут посещать Хакасию без визы. Такую информацию «Комсомольской правде»-Красноярск подтвердили в пресс-службе правительства республики. Это стало возможным благодаря договору о культурном и туристическом сотрудничестве между Россией и Китаем.

Согласно этому документу туроператоры Хакасии получили право принимать организованные группы китайских туристов. Специалисты считают, что безвизовый коридор позволит увеличить въездной поток иностранных туристов и привлечет в республику дополнительное финансирование.

– Согласование туристических компаний проводится ежегодно. Работать в этом направлении могут фирмы, внесенные в Единый федеральный реестр туроператоров по направлению «международный въездной туризм» и одобренные правительством КНР, – отметила начальник отдела по развитию туризма министерства культуры Хакасии Анжелика Челтыгмашева.

Пока что в процессе согласования с китайской стороной проходят два местных туроператора. Как только «добро» будет получено, республика начнет принимать делегации туристов.

ИСТОЧНИК KP.RU