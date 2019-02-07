Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-20 банковского рынка по активам

СЕГОДНЯ 11:07 2019-02-07T11:07:51+03:00

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Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-20 банковского рынка по нетто-активам на начало 2019 года, согласно финансовому рейтингу портала Банки.ру. По данным на 1.01.2019 года активы УРАЛСИБа составили 561 млрд рублей, практически не изменившись по сравнению с данными рейтинга на 1.01.2018 года.

Совокупный кредитный портфель ПАО «БАНК УРАЛСИБ» за этот период вырос более чем на 10% по сравнению с началом 2018 года и составил 256 млрд рублей. В том числе розничный кредитный портфель вырос на 16%, корпоративный – на 5%.

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ИСТОЧНИК KP.RU