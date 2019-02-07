2019-02-07T09:37:32+03:00
Общество

В Красноярске 150 детей получили место в детском саду без очереди

На Малиновского открывается новое учреждение для дошколят
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске 150 детей получили место в детском саду без очередиВ Красноярске 150 детей получили место в детском саду без очередиФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске 150 детей получили место в детском саду без очереди. В управлении образования города уточники, что речь идет о новом частном детском саде, который открывается на улице Малиновского в Советском районе. Первых воспитанников учреждение примет уже в конце февраля.

- Детский сад стал участником муниципальной программы. Получить путевки в него могут ребятишки от 1,5 лет и очереди ждать не нужно. В садике будут работать 9 муниципальных групп, их смогут посещать 200 ребятишек. Размер оплаты за посещение частного сада составляет 1641 рублей – столько же, сколько в муниципальном, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Отметим, в 2019 году количество мест в дошкольных учреждений увеличится на 2,2 тысяч. По два детских сада откроются в микрорайонах «Белые Росы» и «Слобода Весны», по одному – в «Нанжуль-Солнечный», «Покровский», «Солонцы 2» и «Бугач». Всего новые сады смогут принять 1950 дошколят. Еще 270 внеочередных мест появится в частных садах-участниках муниципальной программы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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