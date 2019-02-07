2019-02-07T09:24:54+03:00
Происшествия

В Туве мать избила 5-летнюю дочь за то, что попросила поесть

Ребенок попал в больницу
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Туве мать избила 5-летнюю дочь за то, что попросила поестьВ Туве мать избила 5-летнюю дочь за то, что попросила поестьФото: Мария ЛЕНЦ
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В тувинском городе Туране мать избила 5-летнюю дочь, когда та пожаловалась, что голодна. Соседка совершенно случайно услышала шум и плачь ребенка и позвонила в дежурную часть. На место вместе с нарядом приехал и инспектор по делам несовершеннолетних.

Эту семью он знал хорошо: 29-летняя мать давно стоит на учете, ее неоднократно штрафовали за неисполнение своих обязанностей по воспитанию малолетних детей. Вот и на этот раз она находилась в состоянии алкогольного опьянения. Пострадавшую девочку доставили в больницу.

- Факт нанесения побоев был подтвержден в медицинском учреждении, куда была доставлена девочка. Врачи констатировали у ребенка не только телесные повреждения, но и воспалительные процессы в организме, что подтверждает, что должного ухода за ребёнком не было, - сообщили «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе тувинского следственного комитета.

На женщину завели уголовное дело по ст. 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Ей грозит до трех лет лишения свободы. Ребенок пока находится в больнице на лечении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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