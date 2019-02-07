Грузы для Универсиады на красноярской таможне будут досматривать по-новому

СЕГОДНЯ 09:08 2019-02-07T09:08:02+03:00

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Грузы для Универсиады, которые в скором времени начнут поступать на красноярскую таможню, будут досматривать по-новому. Специально из читинской таможни прибыли два мобильных инспекционно-досмотровых комплекса (МИДК). Они позволяют без вскрытия и нарушения средств идентификации, а также без выгрузки товара получить изображение и идентифицировать содержимое транспортных средств.

- Прибытие МИДК организовано по соглашению Дирекции Универсиады и Федеральной таможенной службы, - пояснил первый заместитель начальника Красноярской таможни Евгений Заврин. – Использование данных комплексов позволит нам максимально быстро и качественно осуществлять контроль всех грузов, прибывающих в Красноярск в рамках подготовки к Универсиаде.

В ведомстве добавили, что подготовку к спортивному событию они начали давно. Мобилизовали и подготовили штаты. Сейчас коллектив таможенного поста аэропорта «Красноярск» увеличена на 80% и составляет 107 человек. Отработали и согласовали технологические схемы обработки багажа и перемещения пассажиров.

ИСТОЧНИК KP.RU