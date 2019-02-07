2019-02-07T09:19:24+03:00
Общество

В Красноярском крае злостная алиментщица в соцсетях назначила приставу свидание

Он представился ей старым знакомым поклонником
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярском крае злостная алиментщица в соцсетях назначила приставу свиданиеВ Красноярском крае злостная алиментщица в соцсетях назначила приставу свиданиеФото: Мария ЛЕНЦ
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В Ужурском районе судебному приставу удалось разыскать злостную алиментщицу, которая скрывалась от уплаты 400-тысячного долга. У гражданки есть маленький сын, но его воспитанием она не занимается – переложила на плечи деда и бабушки, денег на содержание ребенка не платит, не работает, имущества не имеет. И в целом ведет этакий «богемный» образ жизни в местных увеселительных заведениях. Приставов, понятное дело, избегает, как огня.

Социальные сети замечательны тем, что большинство используют их как площадку, чтобы похвастаться. Вот и ужурская алиментщица на своей странице полюбила выкладывать фотографии с вечеринок. Этим и воспользовался пристав-исполнитель. Он вошел в переписку в должницей, представившись старым знакомым поклонником. Немного времени – и дама назначила ему свидание в кафе. А на месте вместо букета роз показал ей служебное удостоверение и привез с собой в отдел. Здесь с нее взяли объяснение и направили в центр занятости.

- В настоящее время гражданка находится в процессе трудоустройства и ожидания рассмотрения судом административного протокола судебного пристава-исполнителя, - сообщили «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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