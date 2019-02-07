2019-02-07T07:29:59+03:00
Происшествия

В Красноярске 24-летняя девушка с пирсингом вышла ночью из бара и пропала

Волонтеры бьют тревогу и рассылают ориентировки
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске 24-летняя девушка с пирсингом вышла ночью из бара и пропала. Ориентировка "Поиск пропавших детей - Красноярск"В Красноярске 24-летняя девушка с пирсингом вышла ночью из бара и пропала. Ориентировка "Поиск пропавших детей - Красноярск"
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В Красноярске пропала 24-летняя девушка – Алена Захарова. Накануне, 6 февраля, она после ссоры вышла из бара «Нет проблем» (он находится на Урицкого, 52). Это было приблизительно в 2 часа ночи. С тех пор никто из знакомых и родных ее не видел. Волонтеры организации «Поиск пропавших детей – Красноярск» присоединились к розыску, размещают ориентировки в социальных сетях, в общественных местах.

Приметы Алены Захаровой: рост 165-170 сантиметров, худощавая, темно-русые волосы длиной ниже плеч, зеленые глаза.

Из особых примет пирсинг на щеках, тоннели в ушах.

Была одета в черную куртку, черные джинсы, синюю вязаную кофту, серую шапку, на нонах черные ботинки.

Просьба ко всем, кому что-то известно о местонахождении пропавшей девушки, позвоните по телефонам:

- (391) 227-44-55 – дежурная часть отдела полиции № 1;

- 8-950-99-66-066 – волонтеры (круглосуточно).

ИСТОЧНИК KP.RU

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